62% россиян ведет учет финансов, но лишь 20% фиксируют каждую покупку

Согласно совместному опросу сервисов «Работа.ру» и «Персональное финансовое планирование» Сбера, больше половины россиян (62%) ведут учет финансов (в основном — расходов) и регулярно экономят на развлечениях, одежде, хозяйственных товарах и путешествиях (30-40%).
С результатами анкетирования ознакомились «Известия» и выяснили, что основные статьи экономии для жителей РФ — это:
- развлечения (49% опрошенных придерживают траты в этой сфере),
- одежда и обувь (40%),
- покупки для дома (37%),
- путешествия (33%)
- и транспорт (23%).
При этом россияне считают неправильным экономить на здоровье (46%), еде (42%), ЖКХ (26%), детских вещах (24%), связи (19%), образовании (17%), домашних животных (16%) и автомобиле (13%).
Примечательно, что из 62% участников опроса, которые считают, что ведут учет своих финансов, лишь 20% фиксируют каждую покупку. Еще 12% не мониторят доходы и расходы постоянно, а анализируют лишь в конце месяца.
10% россиян не следят за тратами, а 9% и не планируют делать это в дальнейшем.
Фото на обложке: Unsplash
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