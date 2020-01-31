В России появится новый сервис для учета рабочего времени

Облачное приложение SaaS.de скоро будет доступно российским компаниям. Оно позволяет контролировать рабочее время сотрудников, управлять проектами и отпусками. Попробовать сервис можно бесплатно.

Приложение SaaS.de разделено на отдельные модули:



учет рабочего времени;

расписание смен;

управление отпусками;

проекты;

план-график.

Все модули синхронизируются между собой. Например, если внести данные об отпуске или больничном сотрудника, они будут учитываться при планировании рабочего времени на месяц. Также в разделе «План-график» можно посмотреть, кто готов выполнить задание, а кто отсутствует на работе. А в модуле «Проекты» есть информация о том, сколько времени сотрудник отвел на проект, — это позволяет сравнить цифры в плане с отработанными часами.

Личный кабинет SaaS.de

учет рабочего времени в офлайн-режиме;

синхронизация данных, собранных в офлайн-режиме;

создание гибких графиков;

обработка заявок на отсутствие от сотрудников (отпуска, больничные, отгулы, командировки);

работа с проектами: назначение руководителей и исполнителей, учет времени, статусы;

формирование отчетов;

активация GPS, которая позволяет смотреть последние места синхронизации времени;

возможность настроить индивидуальный язык интерфейса для сотрудников;

У приложения есть и другие возможности:

Страница с данными о часах работы сотрудников

SaaS.de подходит для компаний из разных индустрий — строительства, торговли, промышленности, финансов, сельского хозяйства, HoReCa, информационных технологий и многих других. Его можно скачать на ПК, смартфоны и планшеты.



У пользователей есть возможность выбирать, какие модули купить, а также добавлять их по мере необходимости. Тестовую версию облачного приложения можно использовать бесплатно 30 дней. Те, кто покупают продукт в течение 15 дней тестового периода, получат скидку 50% на два месяца. Также для новых клиентов есть скидка 10% на год пользования сервисом. Зарегистрироваться и попробовать приложение можно на сайте.

Меню экспорта данных



SaaS.de — облачное приложение для учета рабочего времени от EGOTEC. Немецкая компания поддерживает инициативу Software-Hosted-in-Germany, поэтому ее сервера находятся в Германии.

Фото на обложке: Brad Neathery/Unsplash