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В России появится новый сервис для учета рабочего времени

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Облачное приложение SaaS.de скоро будет доступно российским компаниям. Оно позволяет контролировать рабочее время сотрудников, управлять проектами и отпусками. Попробовать сервис можно бесплатно.

В России появится новый сервис для учета рабочего времени

Приложение SaaS.de разделено на отдельные модули:

  • учет рабочего времени;
  • расписание смен;
  • управление отпусками;
  • проекты;
  • план-график.

Все модули синхронизируются между собой. Например, если внести данные об отпуске или больничном сотрудника, они будут учитываться при планировании рабочего времени на месяц. Также в разделе «План-график» можно посмотреть, кто готов выполнить задание, а кто отсутствует на работе. А в модуле «Проекты» есть информация о том, сколько времени сотрудник отвел на проект, — это позволяет сравнить цифры в плане с отработанными часами.

Скрин личного кабинета

Личный кабинет SaaS.de


У приложения есть и другие возможности:
  • учет рабочего времени в офлайн-режиме;
  • синхронизация данных, собранных в офлайн-режиме;
  • создание гибких графиков;
  • обработка заявок на отсутствие от сотрудников (отпуска, больничные, отгулы, командировки);
  • работа с проектами: назначение руководителей и исполнителей, учет времени, статусы;
  • формирование отчетов;
  • активация GPS, которая позволяет смотреть последние места синхронизации времени;
  • возможность настроить индивидуальный язык интерфейса для сотрудников;

Скрин с данными о рабочем времени сотрудников

Страница с данными о часах работы сотрудников

SaaS.de подходит для компаний из разных индустрий — строительства, торговли, промышленности, финансов, сельского хозяйства, HoReCa, информационных технологий и многих других. Его можно скачать на ПК, смартфоны и планшеты.

У пользователей есть возможность выбирать, какие модули купить, а также добавлять их по мере необходимости. Тестовую версию облачного приложения можно использовать бесплатно 30 дней. Те, кто покупают продукт в течение 15 дней тестового периода, получат скидку 50% на два месяца. Также для новых клиентов есть скидка 10% на год пользования сервисом. Зарегистрироваться и попробовать приложение можно на сайте.

Скрин с возможными отчетами

Меню экспорта данных


SaaS.de — облачное приложение для учета рабочего времени от EGOTEC. Немецкая компания поддерживает инициативу Software-Hosted-in-Germany, поэтому ее сервера находятся в Германии.

Фото на обложке: Brad Neathery/Unsplash

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