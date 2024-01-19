Правительство планирует ввести консульский учет релокантов и определить статус постоянно проживающих за рубежом граждан РФ. Эту норму предлагается ввести в июне 2025 года. Также власти намерены запустить в России создание цифровых профилей иностранцев, в том числе с использованием биометрии.
Власти РФ намерены ввести консульский учет проживающих за рубежом граждан и определить в законе их статус. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, который утвердил план мероприятий по миграционной политике.
Как именно будет вестись учет пока неясно, но предполагается, что норма будет введена в июне 2025 года. Ответственным за исполнение выступает МИД РФ.
Также правительство планирует запустить систему цифровых профилей иностранных граждан. Их будут создавать на основе сведений различных ведомств, в том числе с использованием биометрических данных. Срок реализации данной меры обозначен 10 декабря 2024 года.
Фото на обложке: YuryKara /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Граждане РФ вновь стали лидерами среди иностранцев по покупке жилья в Турции
- 2 Налогообложение в Сербии: между Россией и ЕС
- 3 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
- 4 Букит, Убуд и другие районы Бали: где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
- 5 Медицинское страхование для релоцированных сотрудников: какой полис выбрать и как оформить
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2024
19 января 2024
19 января 2024