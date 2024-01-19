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Правительство планирует ввести консульский учет релокантов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство планирует ввести консульский учет релокантов и определить статус постоянно проживающих за рубежом граждан РФ. Эту норму предлагается ввести в июне 2025 года. Также власти намерены запустить в России создание цифровых профилей иностранцев, в том числе с использованием биометрии.

Правительство планирует ввести консульский учет релокантов

Власти РФ намерены ввести консульский учет проживающих за рубежом граждан и определить в законе их статус. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, который утвердил план мероприятий по миграционной политике.

Как именно будет вестись учет пока неясно, но предполагается, что норма будет введена в июне 2025 года. Ответственным за исполнение выступает МИД РФ.

Также правительство планирует запустить систему цифровых профилей иностранных граждан. Их будут создавать на основе сведений различных ведомств, в том числе с использованием биометрических данных. Срок реализации данной меры обозначен 10 декабря 2024 года. 

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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