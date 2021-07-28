«Учи.ру» приобрела долю в онлайн-школе TutorOnline

«Учи.ру» получила 8,7% в новом юрлице — «ТьюторОнлайн». Доли основателей — Александра Пашкова и Валерия Соловьева — снизились до 46,4% и 40,56% соответственно. Доля еще одного миноритария, Андрея Сидора, уменьшилась до 4,37%. Сумму сделки стороны не раскрыли, сообщили «Ведомости».

Привлеченные инвестиции TutorOnline планирует направить на развитие платформы, контент-проекты и привлечение новых пользователей, а также на развитие в США и Европейском союзе.

По словам гендиректора «Учи.ру» Ильи Паршина, инвестиция в TutorOnline позволят платформе расширить долю на рынке онлайн-репетиторства в средней и старшей школе.

Сделка могла обойтись «Учи.ру» в 200–400 млн рублей при оценке всего актива по мультипликатору 5–10 годовых выручек, отметил аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин.

Эксперт предположил, что Mail.ru Group планирует сделать на базе этого актива «плацдарм» для инвестиций в EdTech. «В случае если актив будет хорошо расти, доводить долю до контрольной. Это является для Mail.ru Group стандартной практикой, и она ее активно использует, к примеру на своем игровом направлении», — пояснил он.

Для «Учи.ру» это уже третья сделка за 2021 год. Компания купила ранее образовательный портал «Ваш урок» и стала владельцем миноритарной доли в 15% в сети офлайн-школ программирования «КодКласс».

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