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Учёл ошибки Clubhouse: Twitter запустил бета-тестирование голосовых чатов Spaces

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Twitter запустил аудиоплатформу Spaces в тестовом режиме на Periscope — фактически, аналог популярной сети Clubhouse. Однако, в отличие от бурно развивающейся голосовой соцсети, разработчики Twitter уже установили жёсткие правила блокировки пользователей. 

Учёл ошибки Clubhouse: Twitter запустил бета-тестирование голосовых чатов Spaces

Впервые о запуске аудиоплатформы Spaces Twitter объявил в ноябре прошлого года. Первый тестовый запуск состоялся в декабре среди ограниченной аудитории, спустя почти два месяца началось бета-тестирование — сейчас опробовать голосовые чаты смогут 3 тысячи пользователей, сообщает Business Insider India.

Сервис работает на Periscope. При этом пользователи смогут контролировать спикеров в Spaces —- Twitter добавил возможность блокировки и подачи жалобы, учтя нарекания на Clubhouse, который пока не установил строгих правил и форматов. 

Экс-директор по коммуникациям Runa Capital, режиссер и продюсер фильма Crypto Rush, ментор берлинского акселератора Techstars Лилиана Пертенава в Facebook призналась, что намерена протестировать Twitter Spaces.

«Пока в бете, функция доступна узкой выборке пользователей, minorities и тестовой группе. Это сделано чтобы избежать на старте проблем Clubhouse с модерацией, что очень верно, учитывая громадную аудиторию Твиттера», — написала она.

Фото: zakokor/Depositphotos

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