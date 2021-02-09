Учёл ошибки Clubhouse: Twitter запустил бета-тестирование голосовых чатов Spaces

Twitter запустил аудиоплатформу Spaces в тестовом режиме на Periscope — фактически, аналог популярной сети Clubhouse. Однако, в отличие от бурно развивающейся голосовой соцсети, разработчики Twitter уже установили жёсткие правила блокировки пользователей.

Впервые о запуске аудиоплатформы Spaces Twitter объявил в ноябре прошлого года. Первый тестовый запуск состоялся в декабре среди ограниченной аудитории, спустя почти два месяца началось бета-тестирование — сейчас опробовать голосовые чаты смогут 3 тысячи пользователей, сообщает Business Insider India.

Сервис работает на Periscope. При этом пользователи смогут контролировать спикеров в Spaces —- Twitter добавил возможность блокировки и подачи жалобы, учтя нарекания на Clubhouse, который пока не установил строгих правил и форматов.

Экс-директор по коммуникациям Runa Capital, режиссер и продюсер фильма Crypto Rush, ментор берлинского акселератора Techstars Лилиана Пертенава в Facebook призналась, что намерена протестировать Twitter Spaces.

«Пока в бете, функция доступна узкой выборке пользователей, minorities и тестовой группе. Это сделано чтобы избежать на старте проблем Clubhouse с модерацией, что очень верно, учитывая громадную аудиторию Твиттера», — написала она.

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