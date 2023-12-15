Индийский стартап в сфере электронной коммерции Udaan привлек $340 млн от M&G Plc, Lightspeed Venture Partners и DST Global. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU. Компания готовится провести IPO в 2025 году.

Индийский стартап Udaan привлек $340 млн от DST Global и других