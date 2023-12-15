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Индийский стартап Udaan привлек $340 млн от DST Global и других

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Индийский стартап в сфере электронной коммерции Udaan привлек $340 млн от M&G Plc, Lightspeed Venture Partners и DST Global. Это следует из данных Crunchbase, на которые обратил внимание RB.RU. Компания готовится провести IPO в 2025 году.

Индийский стартап Udaan привлек $340 млн от DST Global и других

Udaan — b2b-платформа для малого и среднего бизнеса в Индии. Она объединяет производителей, розничных и оптовых продавцов на одной площадке. Маркетплейс также специализируется на логистике.

Компанию основали в 2016 году, штаб-квартира находится в Бангалоре. Полученные средства команда решила направить на укрепление своей цепочки поставок и расширение партнерских отношений с поставщиками. За все время существования Udaan привлек $2 млрд инвестиций.

Фото на обложке: PradeepGaurs / Shutterstock

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