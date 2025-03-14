В Госдуме предложили давать россиянам 24 часа на удаление противоправного контента
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Поправки вносятся в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующей процесс возбуждения уголовных дел. Речь идет о впервые совершенных преступлениях, касающихся распространения противоправной информации в интернете — за исключением призывов к экстремизму и терроризму.
Авторы инициативы предложили уведомлять нарушителей о необходимости удалить запрещенный контент за 24 часа до возбуждения уголовного дела. По их словам, нынешнее законодательство ставит простых россиян в неравное положение по сравнению с владельцами интернет-ресурсов, поскольку последние могут удалить противоправные материалы в течение суток после уведомления от провайдера, избежав блокировки Роскомнадзора.
- Согласно данным, указанным в пояснительной записке к законопроекту, в России с 2010 года возбуждено более 1 тыс. уголовных и около 30 тыс. административных дел за публикации в соцсетях и другие онлайн-активности. Инициатива позволит сократить число делпо интернет-преступлениям, снизив нагрузку на правоохранительные органы, говорится там же.
Фото на обложке: LBeddoe / Shutterstock / FOTODOM
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