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В Госдуме предложили давать россиянам 24 часа на удаление противоправного контента

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
В Госдуме предложили давать россиянам 24 часа на удаление противоправного контента до возбуждения уголовного дела. Соответствующий законопроект 13 марта внесли Сардана Авксентьева и Ксения Горячева от «Новых людей». Председатель Госдумы Вячеслав Володин 14 марта направил его в комитет по госстроительству.
В Госдуме предложили давать россиянам 24 часа на удаление противоправного контента
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Поправки вносятся в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующей процесс возбуждения уголовных дел. Речь идет о впервые совершенных преступлениях, касающихся распространения противоправной информации в интернете — за исключением призывов к экстремизму и терроризму.

Авторы инициативы предложили уведомлять нарушителей о необходимости удалить запрещенный контент за 24 часа до возбуждения уголовного дела. По их словам, нынешнее законодательство ставит простых россиян в неравное положение по сравнению с владельцами интернет-ресурсов, поскольку последние могут удалить противоправные материалы в течение суток после уведомления от провайдера, избежав блокировки Роскомнадзора.

  • Согласно данным, указанным в пояснительной записке к законопроекту, в России с 2010 года возбуждено более 1 тыс. уголовных и около 30 тыс. административных дел за публикации в соцсетях и другие онлайн-активности. Инициатива позволит сократить число делпо интернет-преступлениям, снизив нагрузку на правоохранительные органы, говорится там же.

Фото на обложке: LBeddoe / Shutterstock / FOTODOM

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