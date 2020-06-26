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Составлен топ вакансий в иностранных компаниях с удаленкой и зарплатой до $5000
Новости
Анна Оленькова
HeadHunter специально для Rusbase подготовил подборку самых высокооплачиваемых вакансий в иностранных компаниях с возможностью работать удаленно. Зарплаты там составляют до $5000.
Составлен топ вакансий в иностранных компаниях с удаленкой и зарплатой до $5000Анна Оленькова
В списке собраны вакансии от компаний со всего мира — от Финляндии и Великобритании, до Австралии и Доминиканской республики.
Какие вакансии попали в топ:
- Android App Developer в Surrogate.tv (Финляндия). Зарплата составляет от €1500 до €3500 до вычета налогов;
- C TCP/IP sockets, JavaScript WebSocket, Python backend programmer в Future Link Corporation (Доминиканская республика) — от $640 до $3000 на руки;
- Chief Technical Officer в Tripment (США) — от $5000 на руки;
- Middle Fullstack Developer в стартап (США) — от $3000 на руки;
- Product Marketing Manager (e-commerce) в Life Vision (США) — от $3000 на руки;
- Python, Java разработчик в стартап (Великобритания) — от 200 тысяч рублей на руки;
- Senior Node.js Developer в Omega BaaP Limited (Великобритания) — от 270 тысяч рублей на руки;
- Senior PHP Developer в AdMe (Кипр) — от €3500 на руки;
- Senior Unity/C# game developer в Strange Loop Games (США) — от $2000 до $4000 до вычета налогов;
- Senior Frontend Developer в Draftable (Австралия) — от 230 тысяч до 315 тысяч рублей до вычета налогов.
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