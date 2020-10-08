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Почти половина россиян уверены, что за удаленку надо доплачивать

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Работа.ру» провела опрос и выяснила, сколько россиян перешло на удаленку и как, по их мнению, должна меняться зарплата при работе из дома. Rusbase ознакомился с результатами исследования.

Почти половина россиян уверены, что за удаленку надо доплачивать

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом компании начали переводить сотрудников на удаленный режим работы. Так, в Москве работодателей обязали перевести на удаленку не меньше 30% работников, а также людей старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

По словам 5% опрошенных, руководство компаний, в которых они работают, перевело на удаленный режим всех сотрудников. 14% интервьюируемых заявили о переводе некоторых сотрудников на работу из дома. 9% сообщили, что их начальство разрешило выбирать самим сотрудникам работать удаленно или из офиса. 72% заявили, что руководство не стало переводить штат на удаленку.

Почти каждый второй респондент (46%) уверен, что работодатели должны повышать зарплаты дистанционным работникам и компенсировать траты на коммунальные платежи, интернет и мобильную связь. 50% выразили мнение, что менять уровень зарплаты не нужно. 4% полагают, что зарплату удаленным сотрудникам можно и снизить.

Опрос проводился в октябре. В нем приняли участие больше 4500 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.

Фото: Sharomka / Shutterstock

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