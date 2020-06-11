Только 8% предпринимателей оставят сотрудников на удаленке после карантина — исследование

Исследование «Райффайзенбанка» показало, что 65% малых компаний намерены вернуться в офис и восстановить прежний формат работы. При этом они рассмотрят вопрос об эффективности использования офисного пространства. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Райффайзенбанка».

Исследование «Малый бизнес 2020: до и после карантина» содержит ответы более 500 представителей малого и микробизнеса. Опрошенные компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани и других городах России с населением более 500 тысяч человек.

Выяснилось, что 40% участников опроса переводили рабочие процессы в онлайн-формат во врем карантина. Большинство из них (65%) хотят вернуть прежний формат работы. 27% компаний оставят на удаленке только некоторые бизнес-процессы. Документооборот, взаимодействие с клиентами и регулярные встречи команды могут полностью перейти в digital, отмечается в исследовании.

Также многие респонденты отметили желание оптимизировать свое офисное пространство. Например, перейти к системе hotdesk, внедрить зонирование и отказаться от переговорных.

«Мы ожидаем пик спроса на коворкинги в III — IV квартале 2020 года. Этот формат предполагает гибкость в условиях и сроках, резиденты получат готовый офис с отделкой», — комментирует Наталья Никитина, руководитель департамента офисной недвижимости Сushman & Wakefield.

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