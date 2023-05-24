Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские банки увеличили количество удаленных вакансий в 30 раз

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские банки увеличили количество вакансий с удаленной работой в 30 раз, подсчитали аналитики «Авито.Работы». На рост цифровизации повлияла интеграция российских ИТ-решений для «удаленки», отмечают специалисты.

Российские банки увеличили количество удаленных вакансий в 30 раз

Количество вакансий в российских банках с возможностью работать удаленно в первом квартале 2023 года выросло в 30 раз. Об этом сообщили в сервисе «Авито.Работа».

Число вакансий для кредитных специалистов выросло в 24 раза год к году, для банковских работников – в 33 раза, для финансовых консультантов – в 5,5 раз, подсчитали специалисты. 

Вместе с ростом количество предложений о работе, растут и заработные платы. Так, гонорар кредитных специалистов увеличился на 29% – с 39,7 тыс. рублей до 51,3 тыс. рублей в месяц.

Одной из основных причин увеличения числа вакансий специалисты считают интеграцию новых ИТ-решений для «удаленки». Также эксперты назвали возможность сэкономить на аренде помещений причиной роста цифровизации HR-сферы.

Фото на обложке: LStockStudio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
  2. 2 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
  3. 3 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
  4. 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
  5. 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин

ВОЗМОЖНОСТИ

24 мая 2023

757 Accelerate

25 мая 2023

GoGlobal

26 мая 2023

Hackathon Barnaul

Все ВОЗМОЖНОСТИ