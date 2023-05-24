Российские банки увеличили количество удаленных вакансий в 30 раз

Российские банки увеличили количество вакансий с удаленной работой в 30 раз, подсчитали аналитики «Авито.Работы». На рост цифровизации повлияла интеграция российских ИТ-решений для «удаленки», отмечают специалисты.

Количество вакансий в российских банках с возможностью работать удаленно в первом квартале 2023 года выросло в 30 раз. Об этом сообщили в сервисе «Авито.Работа».

Число вакансий для кредитных специалистов выросло в 24 раза год к году, для банковских работников – в 33 раза, для финансовых консультантов – в 5,5 раз, подсчитали специалисты.

Вместе с ростом количество предложений о работе, растут и заработные платы. Так, гонорар кредитных специалистов увеличился на 29% – с 39,7 тыс. рублей до 51,3 тыс. рублей в месяц.

Одной из основных причин увеличения числа вакансий специалисты считают интеграцию новых ИТ-решений для «удаленки». Также эксперты назвали возможность сэкономить на аренде помещений причиной роста цифровизации HR-сферы.

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