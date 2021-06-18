Половина перешедших на «удаленку» россиян стали лучше питаться – исследование

Половина перешедших на «удаленку» россиян стали лучше питаться, гласят результаты совместного исследования hh. ru и Elementaree. Рацион людей стал разнообразным, и они стали тратить меньше денег на обед.

Качество питания улучшилось у 53% респондентов, работающих удаленно или в гибридном формате. Больше половины опрошенных рассказали, что их рацион стал более разнообразным стал отличаться от того, который был при работе в офисе.

«Когда “удаленка” стала для большинства постоянным местом работы, мы увидели большой рост интереса к домашней готовке на основе конструкторов еды. У многих все равно не появилось больше времени на готовку, так как работа из дома не подразумевает уменьшение количества задач, и время на еду также ограничено, как и во время бизнес ланча», – отметила основательница сервиса удобной готовки дома Elementaree Ольга Зиновьева.

Согласно результатам исследования, кому-то с переходом на «удаленку» требуется больше времени на обед, кому-то меньше – 28% против 33%. При этом половина респондентов стала тратить на обед меньше денег.

Опрос проводился среди 2,5 тысяч российских работников и соискателей.

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