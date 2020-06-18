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Headhunter составил подборку вакансий на удаленке с зарплатой до 500 тысяч рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

На рекрутинговом портале HeadHunter размещено около восьми тысяч вакансий, которые предлагают соискателям работать удаленно. Почти половина из них приходится на профобласть IT, телеком и продажи. В каждой пятой вакансии на удаленке предлагается зарплата от 150 до 250 тысяч рублей. Об этом Rusbase рассказали представители сервиса.

Headhunter составил подборку вакансий на удаленке с зарплатой до 500 тысяч рублей

Кроме того, специально для Rusbase HeadHunter составил топ вакансий с удаленной работой:

В начале июня служба исследований HeadHunter провела опрос среди соискателей, которые из-за пандемии коронавируса перешли на удаленную работу. Компания спрашивала, когда работодатели планируют вернуть сотрудников в офис.

На момент опроса почти половина респондентов работала удаленно — 47%. Больше всего таких сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге, а если смотреть по профобластям, то среди юристов и представителей ИТ-сферы.

На рабочие места к моменту опроса вернулись только 15% соискателей. В основном это бухгалтеры, финансисты и HR-специалисты. 20% респондентов не переходили на удаленную работу. Как правило, это представители производственных специальностей,  сотрудники медицинской и фармакологической отраслей, а также отрасли продуктов питания.

Фото: miagolio / Shutterstock

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