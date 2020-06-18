Headhunter составил подборку вакансий на удаленке с зарплатой до 500 тысяч рублей
На рекрутинговом портале HeadHunter размещено около восьми тысяч вакансий, которые предлагают соискателям работать удаленно. Почти половина из них приходится на профобласть IT, телеком и продажи. В каждой пятой вакансии на удаленке предлагается зарплата от 150 до 250 тысяч рублей. Об этом Rusbase рассказали представители сервиса.
Кроме того, специально для Rusbase HeadHunter составил топ вакансий с удаленной работой:
- Business development leader (e-payments, games) в SUPER.com (Москва) — до $5 тысяч на руки;
- Oracle DBA (Cloud migrations) в ClearScale (Санкт-Петербург) — от $3,5 тысяч на руки;
- UI/UX designer в app smart GmbH (Краснодар) — от €1,5 тысяч на руки;
- Менеджер по продажам металлоконструкций и металлопроката в ЗМК Металлист (Москва) — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей до вычета налогов;
- Директор по маркетингу, руководитель онлайн-школы в компанию «Медицина» (Москва) — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей на руки;
- PHP TeamLead в Диджитал Прайм (Москва) — от 180 тысяч до 300 тысяч рублей на руки;
- Senior Node.js Developer в Omega BaaP Limited (Великобритания) — от 250 тысяч рублей на руки;
- Продюсер онлайн-проекта (Wellness)/Руководитель стартап-проекта в RAKAMAKA.FIT (Москва) — от 130 тысяч до 250 тысяч рублей до вычета налогов;
- Директор продукта в Русштрафы (Москва) — до 230 тысяч рублей на руки;
- C# разработчик (backend) в Just Food (Москва) — до 220 тысяч рублей до вычета налогов.
В начале июня служба исследований HeadHunter провела опрос среди соискателей, которые из-за пандемии коронавируса перешли на удаленную работу. Компания спрашивала, когда работодатели планируют вернуть сотрудников в офис.
На момент опроса почти половина респондентов работала удаленно — 47%. Больше всего таких сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге, а если смотреть по профобластям, то среди юристов и представителей ИТ-сферы.
На рабочие места к моменту опроса вернулись только 15% соискателей. В основном это бухгалтеры, финансисты и HR-специалисты. 20% респондентов не переходили на удаленную работу. Как правило, это представители производственных специальностей, сотрудники медицинской и фармакологической отраслей, а также отрасли продуктов питания.
Фото: miagolio / Shutterstock
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