На рекрутинговом портале HeadHunter размещено около восьми тысяч вакансий, которые предлагают соискателям работать удаленно. Почти половина из них приходится на профобласть IT, телеком и продажи. В каждой пятой вакансии на удаленке предлагается зарплата от 150 до 250 тысяч рублей. Об этом Rusbase рассказали представители сервиса.

Headhunter составил подборку вакансий на удаленке с зарплатой до 500 тысяч рублей