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Россияне стали чаще искать удаленную работу

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Россияне с марта стали чаще искать удаленную работу, а работодатели — активнее ее предлагать. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне стали чаще искать удаленную работу

Так, число запросов по поиску удаленной работы на hh.ru выросло на 23%. Количество вакансий с удаленным форматом работы увеличилось более чем на 80% (год к году по всей России).

Чаще всего на удаленку ищут сотрудников в следующих отраслях:

  • информационные технологии, системная интеграция, интернет (39%);
  • образовательные учреждения (17%);
  • услуги для бизнеса (10%);
  • СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование (7%);
  • финансовый сектор (5%),

На остальные отрасли суммарно приходится 23%. 

В SuperJob заявили, что за последние 1,5 месяца спрос на удаленную работу среди соискателей вырос больше, чем в 3 раза. Также в компании отметили рост числа онлайн-собеседований на 70%.

В Worki рассказали, что с 16 по 22 марта спрос на вакансии с удаленным типом занятости возрос на 31%, а количество активных вакансий — на 16%.

Фото: JKstock / Shutterstock

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