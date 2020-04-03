Россияне стали чаще искать удаленную работу

Россияне с марта стали чаще искать удаленную работу, а работодатели — активнее ее предлагать. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, число запросов по поиску удаленной работы на hh.ru выросло на 23%. Количество вакансий с удаленным форматом работы увеличилось более чем на 80% (год к году по всей России).

Чаще всего на удаленку ищут сотрудников в следующих отраслях:

информационные технологии, системная интеграция, интернет (39%);

образовательные учреждения (17%);

услуги для бизнеса (10%);

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование (7%);

финансовый сектор (5%),

На остальные отрасли суммарно приходится 23%.

В SuperJob заявили, что за последние 1,5 месяца спрос на удаленную работу среди соискателей вырос больше, чем в 3 раза. Также в компании отметили рост числа онлайн-собеседований на 70%.

В Worki рассказали, что с 16 по 22 марта спрос на вакансии с удаленным типом занятости возрос на 31%, а количество активных вакансий — на 16%.

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