Россияне стали чаще искать удаленную работу
Россияне с марта стали чаще искать удаленную работу, а работодатели — активнее ее предлагать. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, число запросов по поиску удаленной работы на hh.ru выросло на 23%. Количество вакансий с удаленным форматом работы увеличилось более чем на 80% (год к году по всей России).
Чаще всего на удаленку ищут сотрудников в следующих отраслях:
- информационные технологии, системная интеграция, интернет (39%);
- образовательные учреждения (17%);
- услуги для бизнеса (10%);
- СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование (7%);
- финансовый сектор (5%),
На остальные отрасли суммарно приходится 23%.
В SuperJob заявили, что за последние 1,5 месяца спрос на удаленную работу среди соискателей вырос больше, чем в 3 раза. Также в компании отметили рост числа онлайн-собеседований на 70%.
В Worki рассказали, что с 16 по 22 марта спрос на вакансии с удаленным типом занятости возрос на 31%, а количество активных вакансий — на 16%.
Фото: JKstock / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья