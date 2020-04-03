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Цифровое агентство недвижимости из Mail.ru Group запустило удаленные показы квартир

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Цифровое агентство недвижимости «33 Слона» запустило удаленные показы квартир. Об этом Rusbase рассказали представители Mail.ru Group, в экосистему которой входит агентство. 

Цифровое агентство недвижимости из Mail.ru Group запустило удаленные показы квартир

Агентство проводит для потенциальных покупателей интерактивные экскурсии с помощью панорамной съемки. Риэлтор снимает квартиру на телефон и отправляет ссылку на тур клиентам. Также агентство предоставляет информацию о квартире: планировке, площади, стоимости.  

Как рассказали в Mail.ru Group, в базе агентства 250 квартир, которые можно посмотреть удаленно. Во время просмотра покупатель в онлайн-режиме может общаться с риэлтором и продавцом. Сервис работает только в Москве и Московской области.

В столице действует режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. Власти обязали жителей соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только для поездки на работу, похода в магазин или больницу, выгула собаки, выноса мусора.

Закрыты развлекательные центры и фитнес-клубы, кафе и рестораны работают в формате «еда с собой».

Фото: leolintang / Shutterstock

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