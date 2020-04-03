Цифровое агентство недвижимости из Mail.ru Group запустило удаленные показы квартир

Цифровое агентство недвижимости «33 Слона» запустило удаленные показы квартир. Об этом Rusbase рассказали представители Mail.ru Group, в экосистему которой входит агентство.

Агентство проводит для потенциальных покупателей интерактивные экскурсии с помощью панорамной съемки. Риэлтор снимает квартиру на телефон и отправляет ссылку на тур клиентам. Также агентство предоставляет информацию о квартире: планировке, площади, стоимости.

Как рассказали в Mail.ru Group, в базе агентства 250 квартир, которые можно посмотреть удаленно. Во время просмотра покупатель в онлайн-режиме может общаться с риэлтором и продавцом. Сервис работает только в Москве и Московской области.

В столице действует режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. Власти обязали жителей соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только для поездки на работу, похода в магазин или больницу, выгула собаки, выноса мусора.

Закрыты развлекательные центры и фитнес-клубы, кафе и рестораны работают в формате «еда с собой».

Фото: leolintang / Shutterstock