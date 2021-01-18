Иск в суд США: от Apple потребовали удалить Telegram из AppStore

Американская некоммерческая организация «Коалиция за безопасный интернет» подала на Apple иск и требует убрать Telegram из магазина приложений AppStore. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Коалиция» занимается выявлением и контролем за удалением экстремистского контента из социальных сетей, ее возглавляет бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг. По мнению организации, в мессенджере на фоне беспорядков в Капитолии публиковались сообщения с неприемлемыми призывами к ненависти. Подобный иск адвокаты «Коалиции» планируют подать и в адрес Google.

Перспективы обращения в суд неясны, американское законодательство «предоставляет онлайн-платформам широкий иммунитет от ответственности за большую часть контента, который они размещают», уточняет издание. Представители Apple и Telegram не ответили на запрос The Washington Post о комментарии.

По данным Techcrunch, ежемесячная активная аудитория Telegram 6 лет назад составляла около 60 млн пользователей. На первой неделе 2021 года она превысила показатель в 500 млн.

Ранее стало известно, что Дуров ищет $1 млрд для мессенджера из-за предстоящих расчетов с инвесторами TON и резкого прироста аудитории Telegram на фоне предстоящего обновления пользовательского соглашения WhatsApp.

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