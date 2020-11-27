Обязательная удалёнка для 30% сотрудников продлена в Москве до 15 января

Из-за напряжённой ситуации с распространением коронавируса сохраняется дистанционный режим работы для части персонала столичных компаний. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

По словам Собянина, происходит постепенное сглаживание динамики роста, но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано.

«В этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением», — говорится в сообщении.

Указ о продлении ограничительных мер подписан сегодня и будет действовать до 15 января 2021 года. Как и прежде, предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своих сотрудников.

Самоизоляция продлевается также для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

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