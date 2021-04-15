Ударили по партнёру ЦБ: под санкции США попала крупная российская IT-компания

В списке организаций, попавших в новый пакет санкций США, оказалась одна из крупнейших IT-компаний России Positive Technologies. Это партнёр ЦБ РФ, ВТБ, Альфа-банка, Россетей, Интер РАО по кибербезопасности.

Компания Positive Technologies является специалистом в области сохранности и защиты данных. Среди партнёров Positive Technologies, согласно информации на официальном сайте: РусГидро, Сбербанк, Центробанк РФ, Интер РАО, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и другие крупные российские компании. Positive Technologies также сотрудничает с зарубежными структурами.

Фото: официальный сайт Positive Technologies

В 2019 году Positive Technologies попала в топ-20 крупнейших российских компаний в IT-области и в топ-10 разработчиков программного обеспечения по версии РА «Эксперт».

В 2021 году Positive Technologies планировала провести IPO на Московской бирже, утверждал собеседник «Коммерсанта», и была намерена разместить 10% акций. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 55% и составила 5,6 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock