Ударили по партнёру ЦБ: под санкции США попала крупная российская IT-компания

В списке организаций, попавших в новый пакет санкций США, оказалась одна из крупнейших IT-компаний России Positive Technologies. Это партнёр ЦБ РФ, ВТБ, Альфа-банка, Россетей, Интер РАО по кибербезопасности.
Компания Positive Technologies является специалистом в области сохранности и защиты данных. Среди партнёров Positive Technologies, согласно информации на официальном сайте: РусГидро, Сбербанк, Центробанк РФ, Интер РАО, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и другие крупные российские компании. Positive Technologies также сотрудничает с зарубежными структурами.
Фото: официальный сайт Positive Technologies
В 2019 году Positive Technologies попала в топ-20 крупнейших российских компаний в IT-области и в топ-10 разработчиков программного обеспечения по версии РА «Эксперт».
В 2021 году Positive Technologies планировала провести IPO на Московской бирже, утверждал собеседник «Коммерсанта», и была намерена разместить 10% акций. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 55% и составила 5,6 млрд рублей.
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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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