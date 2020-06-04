Удмуртские IT-компании представят свои проекты инвесторам онлайн

5 июня в рамках инвестиционного онлайн-марафона «Удмуртия Calling» технологические компании республики выступят с презентацией своих проектов. Марафон продлится до 26 июня. К мероприятию могут присоединиться предприниматели и инвесторы, но для участия нужно зарегистрироваться.

В первый день перед участниками выступят IT-компании Удмуртии, которые представят свои разработки в сферах виртуальной реальности, управления цифровыми процессами и многих других. В питче будут участвовать Elma, Picom, Mespace, Hudway, Directum, Boxglass , «Хэдлайн-Ижевск», «Ижинформпроект» и ВТИ. Среди проектов — VR для обучения фехтованию, системы мониторинга на производстве и видео- и аудиоаналитики с использованием ИИ, проекционные дисплеи для машин.

Проекты, которые не будут представлены очно, попадут в базу, доступную крупным инвесторам — Huawei, ВТБ, Технопарк «Сколково», Da Vinci Capital, РФПИ, APIT Capital, «Ростелеком», ПАО «Северсталь» и другим.



Также 5 июня венчурный фонд Softline представит акселерационную программу под названием Streamline, в рамках которой специалисты будут искать лучшие IT-проекты, связанные с жизнью после пандемии. Всего фонд поддержит до 10 решений.



В другие дни состоятся презентации проектов из индустрий туризма, городской экономики, сельского хозяйства и промышленности республики.



Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в онлайн-марафоне в качестве предпринимателя или инвестора можно на сайте «Удмуртия Calling».

Фото на обложке: Alizée Baudez/Unsplash