Бизнес предупредил о риске подорожания товаров на иностранных маркетплейсах

Товары на иностранных маркетплейсах станут дороже, чем ввозимые в Россию через дистрибьюторов, из-за поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регулирующих правила трансграничной электронной торговли. Об этом на заседании в Торгово-промышленной палате заявила президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова, передают «Ведомости».

Донцова сравнила две ситуации импорта — трансграничную торговлю в розницу (b2c) и коммерческий импорт через дистрибьютора (b2b), расчеты по которому проводятся в условных единицах (УЕ). В ассоциации подсчитали, что, если в b2b-продаже стоимость товара составляет, например, 90 УЕ, то для b2c она будет равна примерно 150 УЕ.

По словам Донцовой, цена продажи для розницы всегда выше из-за небольшого количества покупаемой продукции. На стоимость также влияет комиссия маркетплейса (порядка 10%, или 15 УЕ), дорогая логистика (15 УЕ против пяти УЕ у коммерческого импорта), таможенные пошлины и налоговые выплаты, отметила эксперт.

Возможное подорожание иностранных товаров из-за обновлений Таможенного кодекса ЕАЭС игроки рынка прогнозировали еще прошлым летом. Маркетплейсы также предполагали, что могут возникнуть проблемы с ввозом продукции.

Поправки, регулирующие правила трансграничной электронной торговли, были подготовлены участниками союза в конце 2023 года. Поправки, в частности, выделяют электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности, вводят статус оператора электронной торговли (например, для иностранных маркетплейсов), отдельную декларацию на товары электронной торговли и единую пошлину для них.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock / FOTODOM