UDS Capital проинвестирует в стартапы до $50 млн

20 мая стало известно о выходе нового игрока на рынок корпоративных инноваций — инвестиционной группы UDS Capital. Вместе с тем компания объявила о старте скаутинга технологических проектов. Стартапы, которые пройдут отбор, пригласят на личную встречу с командой в Москве.
UDS Capital запущена в 2022 году предпринимателем Алексеем Чулкиным. Ему также принадлежит холдинг UDS Group, который существует на рынке уже более 15 лет. Сейчас в состав холдинга входит 11 бизнес-направлений, среди которых девелопмент и строительство, добыча и трейдинг нефти, добыча драгоценных металлов и другие. По итогам 2020 года все они принесли основателю 3,2 млрд рублей чистой прибыли.
Цель инвестиционной компании UDS Capital — развивать инновационные решения для повышения эффективности работы UDS Group и поиска новых направлений бизнеса. «UDS Group находится сейчас, в хорошем смысле, на агрессивном этапе развития, появляются новые направления: например, добыча металлов. Поэтому в период роста нам нужны свежие идеи и технологии. Например, у нас есть несколько мыслей, как можно криптотехнологии, даже NFT, постараться внедрить в наши бизнес-процессы», — прокомментировали появление UDS Capital в компании.
Во главе UDS Capital стоят топ-менеджеры UDS Group. Это директор по финансам Дмитрий Лысов, директор по цифровым технологиям Андрей Прокошев и директор по развитию и маркетингу Алексей Воробьев. Именно они лично будут знакомиться со стартапами и рассматривать варианты дальнейшего сотрудничества.
Сейчас UDS Capital интересны российские и международные проекты на стадии MVP и выше, которые развиваются в направлениях:
- FinTech: цифровой банкинг, P2B и B2B-решения;
- добыча полезных ископаемых: нефть и золото;
- девелопмент и строительство: земельный банк, управление недвижимостью, проектирование и строительство.
Наиболее перспективным из них компания готова предложить:
- инвестиции до $50 млн для совместного развития и выхода на международный рынок;
- партнерство (Revenue Share);
- запуск совместного пилота. Компания проинвестирует в пилот от $500 тыс. и поможет реализовать его на базе предприятий группы, а также обеспечит необходимую инфраструктуру и экспертизу.
Подать заявку можно до 1 июля 2022 года на сайте.
В UDS Capital также отметили, что не планируют останавливаться на достигнутом и продолжат поиски проектов и после завершения скаутинга.
Примечание: UDS Capital — маркетинговое название ООО «УДС-ГРУПП»
Фото на обложке: Leonardo da /
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31 мая 2022
31 мая 2022