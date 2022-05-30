Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

UDS Capital проинвестирует в стартапы до $50 млн

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 мая стало известно о выходе нового игрока на рынок корпоративных инноваций — инвестиционной группы UDS Capital. Вместе с тем компания объявила о старте скаутинга технологических проектов. Стартапы, которые пройдут отбор, пригласят на личную встречу с командой в Москве.

UDS Capital проинвестирует в стартапы до $50 млн

UDS Capital запущена в 2022 году предпринимателем Алексеем Чулкиным. Ему также принадлежит холдинг UDS Group, который существует на рынке уже более 15 лет. Сейчас в состав холдинга входит 11 бизнес-направлений, среди которых девелопмент и строительство, добыча и трейдинг нефти, добыча драгоценных металлов и другие. По итогам 2020 года все они принесли основателю 3,2 млрд рублей чистой прибыли.  

Цель инвестиционной компании UDS Capital — развивать инновационные решения для повышения эффективности работы UDS Group и поиска новых направлений бизнеса. «UDS Group находится сейчас, в хорошем смысле, на агрессивном этапе развития, появляются новые направления: например, добыча металлов. Поэтому в период роста нам нужны свежие идеи и технологии. Например, у нас есть несколько мыслей, как можно криптотехнологии, даже NFT, постараться внедрить в наши бизнес-процессы», — прокомментировали появление UDS Capital в компании. 

Во главе UDS Capital стоят топ-менеджеры UDS Group. Это директор по финансам Дмитрий Лысов, директор по цифровым технологиям Андрей Прокошев и директор по развитию и маркетингу Алексей Воробьев. Именно они лично будут знакомиться со стартапами и рассматривать варианты дальнейшего сотрудничества.    

Сейчас UDS Capital интересны российские и международные проекты на стадии MVP и выше, которые развиваются в направлениях:  

  • FinTech: цифровой банкинг, P2B и B2B-решения;
  • добыча полезных ископаемых: нефть и золото;
  • девелопмент и строительство: земельный банк, управление недвижимостью, проектирование и строительство. 

Наиболее перспективным из них компания готова предложить:

  • инвестиции до $50 млн для совместного развития и выхода на международный рынок; 
  • партнерство (Revenue Share);
  • запуск совместного пилота. Компания проинвестирует в пилот от $500 тыс. и поможет реализовать его на базе предприятий группы, а также обеспечит необходимую инфраструктуру и экспертизу.

Подать заявку можно до 1 июля 2022 года на сайте

В UDS Capital также отметили, что не планируют останавливаться на достигнутом и продолжат поиски проектов и после завершения скаутинга.

Примечание: UDS Capital — маркетинговое название ООО «УДС-ГРУПП»

Фото на обложке: Leonardo da / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Преакселератор или акселератор: как понять, к кому обратиться?
  2. 2 Какие возможности стартапам открывает уход компаний с российского рынка?
  3. 3 Когда цифровому стартапу лучше отказаться от проекта в корпорации?
  4. 4 Выстроить сотрудничество с корпорациями — инструкция для стартапов
  5. 5 Как стартапу запустить успешный пилот с международной металлургической компанией
МИК
Интерактивная карта мер поддержки бизнеса
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 мая 2022

K-Startup Grand Challenge 2022

31 мая 2022

Акселератор инновационных продуктов X-Com

31 мая 2022

Акселератор для учащихся школ, колледжей и техникумов SberZ

Все ВОЗМОЖНОСТИ