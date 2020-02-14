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Инвесткомпания UFG раскрыла доходы Михаила Мишустина

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Инвесткомпания UFG раскрыла доходы российского премьер-министра Михаила Мишустина, который работал одним из руководителей компании в 2008-2010 годах. Он и его семья благодаря этой работе получили не менее $36 млн, сообщает РБК со ссылкой на письмо от UFG. 

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко заявила, что компания заручилась согласием от Мишустина и его семьи на раскрытие информации.

Инвесткомпания UFG раскрыла доходы Михаила Мишустина

Мишустин пришел в UFG в мае 2008 года. Он стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management. По правилам инвесткомпании, он получил долю в 25% во всех существовавших тогда фондах UFG. При создании новых фондов он мог рассчитывать на такую же долю.

В 2009 году вознаграждение Мишустина в UFG составило 79 миллионов рублей (около $2,5 миллиона). Большая часть этой суммы пришлась на бонусы по сделкам. Данные о доходах Мишустина за 2008 и 2010 годы UFG не предоставила.

Начав работать в UFG, Мишустин учредил семейный траст, на который были оформлены все его активы. Когда в 2010 году он ушел из UFG на должность главы Федеральной налоговой службы, собственницей траста стала его жена Владлена Мишустина. В UFG договорились с Мишустиной, что постепенно будут выкупать ее активы.

В 2010–2013 годах Владлена Мишустина получила от траста UFG доход в размере $11,55 млн. После того, как в 2013 году был принят более  строгий закон о доходах ближайших членов семей и детей чиновников, она была внуждена передать траст третьему лицу.

Контроль над трастом получили мать и сестра Мишустина, которые в 2013-2015 годах заработали на нем $22 млн. В UFG подчеркнули, что весь доход Мишустина и его семьи был задекларирован.

В последующие годы семья Мишустина не получала платежи по трасту, потому что UFG не находил покупателей на оставшиеся у них активы. До конца этого года UFG надеется завершить расчеты с семьей премьера.

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16 февраля 2020

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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