Технопарк Югры и «Сколково» открыли набор в бесплатный акселератор с грантом в 2 млн рублей

Технопарк Югры и фонд «Сколково» открыли набор в акселерационную программу. Пятеро лучших проектов получат гранты в 2 млн рублей и возможность пилотироваться на производственной площадке в Югре.
О начале набора проектов в акселератор технопарка Югры RB рассказал представитель проекта.
Программу организуют технопарк Югры и фонд «Сколково». В акселератор принимаются проекты по направлениям топливно-энергетического, агропромышленного комплексов, информационных технологий и экологии.
К участию в программе приглашаются только физические лица. Они должны быть готовы стать резидентами технопарка Югры и пилотировать свой проект в Югре. Проекту достаточно иметь сформированную идею или прототип.
В финал программы попадут 15 проектов. 5 из них станут победители и получат гранты в размере 2 млн рублей.
Заявки принимаются до 15 мая. Сама акселерационная программа продлится с 1 июня по 1 сентября. Демо-день состоится в конце сентября.
Фото на обложке: Kirill Skorobogatko /
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