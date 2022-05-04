Технопарк Югры и «Сколково» открыли набор в бесплатный акселератор с грантом в 2 млн рублей

Технопарк Югры и фонд «Сколково» открыли набор в акселерационную программу. Пятеро лучших проектов получат гранты в 2 млн рублей и возможность пилотироваться на производственной площадке в Югре.

О начале набора проектов в акселератор технопарка Югры RB рассказал представитель проекта.

Программу организуют технопарк Югры и фонд «Сколково». В акселератор принимаются проекты по направлениям топливно-энергетического, агропромышленного комплексов, информационных технологий и экологии.

К участию в программе приглашаются только физические лица. Они должны быть готовы стать резидентами технопарка Югры и пилотировать свой проект в Югре. Проекту достаточно иметь сформированную идею или прототип.

В финал программы попадут 15 проектов. 5 из них станут победители и получат гранты в размере 2 млн рублей.

Заявки принимаются до 15 мая. Сама акселерационная программа продлится с 1 июня по 1 сентября. Демо-день состоится в конце сентября.

Фото на обложке: Kirill Skorobogatko / Shutterstock