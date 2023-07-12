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Спрос на уходовые средства в сервисах доставки продуктов вырос почти в три раза

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне начали больше уделять внимания здоровью своей кожи: спрос на уходовые средства в сервисах доставки продуктов вырос почти в три раза с начала 2023 года. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Ozon fresh.

Спрос на уходовые средства в сервисах доставки продуктов вырос почти в три раза

Сейчас лидерами по спросу на Ozon fresh являются бренды аптечной косметики. Чаще всего пользователи интересуются средствами La Roche-Posay, Aravia и Vichy из люксовой категории. Лидируют также бренды Nivea и «Черный Жемчуг».

В топе продаж — многофункциональные увлажняющие средства, закрывающие несколько потребностей сразу, например, увлажнение, питание, восстановление и очищение. В этой категории также вырос спрос на сыворотки, скрабы и термальную воду.

При этом пользователи Ozon все чаще отдают предпочтение более дорогим средствам. Пользователи стали чаще заказывать российские бренды: The Act, «Гельтек» и Synergetic.

В сообщении отмечается, что российские марки растут в категории быстрее, чем импортная продукция. Этот тренд может быть связан возросшим качеством средств и широким ассортиментом продуктов отечественных марок. 

Фото на обложке: Unsplash

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