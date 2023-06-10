Тестировщик игр и приложений с российскими корнями Uitrial привлек €1,9 млн

Кипрская компания-тестировщик приложений и игр Uitrial с российскими корнями привлекла €1,9 млн от фонда Hyperion Андрея Ольховского. Инвестиции направят на разработку продукта и масштабирование компании.
Стартап Uitrial получил €1,9 млн seed-инвестиций от частного фонда Hyperion совладельца «Автодома» Андрея Ольховского. Об этом RB.RU рассказал представитель Uitrial.
Компания направит средства на разработку продукта, развертывание планов выхода на рынок и масштабирование бизнеса.
Uitrial анализирует целевую аудиторию продукта и находит пользователей, которые его тестируют. Сессии тестирования записываются и обрабатываются инструментами на основе компьютерного зрения. В результате получается аналитическое резюме с пояснениями, с какими трудностями сталкиваются пользователи продукта.
Uitrial в 2021 году основали Кристиан Выбирал, Богдан Пшеничный и Адиль Рахимбаев. В 2022 году стартап привлек первые инвестиции в размере $450 тыс. от фонда Startech.Partners, бизнес-ангела Дмитрия Морозова и других.
Фото на обложке: Reshetnikov_art /
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