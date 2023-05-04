Банки стали ужесточать условия ипотеки на фоне ожиданий по ключевой ставке

С начала мая 2023 года МКБ, «Совкомбанк», банк «Санкт-Петербург» повысили ставки по ипотеке. Еще несколько кредитных организаций готовятся это сделать в скором времени, обратил внимание РБК.

«Московский кредитный банк» поднял ставку по ипотечным кредитам на новостройки на 0,8 п.п. — до 11,5%. Для вторичного жилья она выросла до 11%, то есть на 0,55 п.п. В «Совкомбанке» ставки повысили в среднем на 0,5 п.п., они теперь начинаются от 11,99% годовых. Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки по льготной ипотеке на новостройки до 7,65%, по семейной — до 5,65%.

В ВТБ, «Уралсибе» и «Абсолют Банке» сообщили, что не намерены поднимать ставки по ипотеке. Сбербанк комментарии не предоставил.

По словам старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, банки учли сигнал ЦБ РФ о том, что регулятор не планирует снижать ключевую ставку, которая влияет на условия ипотеки. Действующий показатель ключевой ставки — 7,5% — держится с сентября 2022 года, до этого она повышалась шесть раз подряд.

ЦБ в условиях постепенного увеличения инфляционного давления сообщил, что на ближайших заседаниях оценит возможность повысить ставку, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% в 2024 году и далее.

По прогнозу регулятора, с учетом нынешней денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. В базовом сценарии Центробанк прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5–2% и 0,5–2,5% в 2024 году. Регулятор поясняет, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ожидается рост ВВП с темпами 1,5–2,5%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 9 июня.

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