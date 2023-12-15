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Великобритания ввела штрафы для компаний за замалчивание информации о связях с Россией

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Власти Великобритании ввели штрафы для компаний за замалчивание информации о связях с Россией. Их размер составит до £1 млн. Документ опубликован на сайте правительства.

Великобритания ввела штрафы для компаний за замалчивание информации о связях с Россией

Если компания подозревает, что она держит средства или экономиеские ресурсы в пользу «запрещенных лиц», среди которых российский ЦБ, Минфин, Фонд национального благосостояния и др., то, по новым правилам, она немедленно должна сообщить об этом в Министерство финансов Великобритании. 

Сведения о характере, сумме или количестве средств или экономических ресурсов, которыми владеет компания, должны быть предоставлены не позднее 31 октября каждого календарного года.

Для тех, кто утаит такие данные, предусмотрен штраф в размере либо £1 млн, либо в размере половины от стоимости средств или экономических ресурсов, о которых ведомство не было проинформировано. 

Фото на обложке: IR Stone / Shutterstock

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