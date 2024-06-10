УК «Первая» получила лицензию для работы на рынке Китая

Управляющая компания «Первая» сможет осуществлять операции с фьючерсами и ценными бумагами в Китае, УК получила для этого соответствующую лицензию, говорится в сообщении компании.

УК «Первая» получила статус квалифицированного институционального иностранного инвестора от комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая. Этот статус дает компании право проводить операции с фьючерсами и ценными бумагами, открывать счета в депозитариях и у брокеров в КНР.

Таким образом, УК «Первая» получила доступ к торгам на Шанхайской, Пекинской и Шэньчжэньской биржах.

По словам генерального директора «Первой» Андрея Бершадского, компания сейчас также прорабатывает цепочку контрагентов и развивает аналитическое направление.

Бершадсий также указал, что компания продолжает наращивать присутствие на международных рынках. В фокусе — ритейл, облачные технологии и новые виды энергетики.

Статус квалифицированного иностранного инвестора в Китае из российских организаций на сегодняшний день также имеется у «СПБ Биржи» и у «Ингосстрах-Инвестиций».

Фото на обложке: LALAKA / Shutterstock