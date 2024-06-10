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УК «Первая» получила лицензию для работы на рынке Китая

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Управляющая компания «Первая» сможет осуществлять операции с фьючерсами и ценными бумагами в Китае, УК получила для этого соответствующую лицензию, говорится в сообщении компании.

УК «Первая» получила лицензию для работы на рынке Китая

УК «Первая» получила статус квалифицированного институционального иностранного инвестора от комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая. Этот статус дает компании право проводить операции с фьючерсами и ценными бумагами, открывать счета в депозитариях и у брокеров в КНР.

Таким образом, УК «Первая» получила доступ к торгам на Шанхайской, Пекинской и Шэньчжэньской биржах.

По словам генерального директора «Первой» Андрея Бершадского, компания сейчас также прорабатывает цепочку контрагентов и развивает аналитическое направление.

Бершадсий также указал, что компания продолжает наращивать присутствие на международных рынках. В фокусе — ритейл, облачные технологии и новые виды энергетики.

Статус квалифицированного иностранного инвестора в Китае из российских организаций на сегодняшний день также имеется у «СПБ Биржи» и у «Ингосстрах-Инвестиций».

Фото на обложке: LALAKA / Shutterstock

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