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Хакер выставил на продажу данные каждого гражданина Австрии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

25-летний хакер украл и выставил на продажу персональные данные каждого жителя Австрии. База содержит 9 млн наборов данных при населении Австрии в 9,1 млн человек. В полиции отметили, что, скорее всего, эти данные уже попали в руки преступников.

Хакер выставил на продажу данные каждого гражданина Австрии

Альпийская национальная полиция сообщила о задержании 25-летнего хакера из Нидерландов, который похитил персональные данные жителей Австрии, пишет Reuters. Подлинность этих данных подтвердили в правоохранительных органах.

База содержит 9 млн уникальных наборов данных о гражданах Австрии. Если учесть, что население страны составляет 9,1 млн человек, то в руках злоумышленника оказались сведения почти обо всех гражданах Австрии – их именах, датах рождения, поле, адресе проживания.

Хакера арестовали еще в ноябре 2022 года, но полиция сообщила о задержании только сейчас, чтобы не навредить следствию. В правоохранительных органах предположили, что попавшие к хакеру данные уже оказались в распоряжении преступников.

Злоумышленник также выставил на продажу похожие наборы данных граждан Италии, Нидерландов и Колумбии, сообщила австрийская полиция, добавив, что у них нет дополнительных подробностей.

Фото на обложке: Alii Sher / Shutterstock

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