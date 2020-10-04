Президент Украины подписал указ о привлечении белорусских IT-специалистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах привлечения беларусских предпринимателей и специалистов в сфере информационных технологий и инноваций. Они получат возможность находиться на территории Украины до 180 дней в год. Об этом говорится на сайте президента страны.

«Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что IT-эксперты вместе с семьями смогут воспользоваться новыми условими пребывания в Украине при условии, что их иммиграция «отвечает интересам» страны.

Также для развития проекта планируется:

внедрить пилот по упрощенному оформлению вида на жительство;

предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков получения вида на жительство без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории;

сократить до пяти дней срок предоставления разрешений на работу;

усовершенствовать процедуру регистрации белорусских IТ-специалистов в налоговой.

Ранее власти Польши запустили программу Poland Business Harbour, направленную на релокацию белорусских IT-компаний и специалистов в страну. В рамках проекта предоставляется помощь с офисами, инвесторами и переездом родственников. Инженеры и IT-специалисты смогут воспользоваться ускоренной процедурой получения визы. Кроме того, несколько десятков технологических компаний Польши подготовили специальные предложения о работе для прибывающих белорусских экспертов.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock