Президент Украины подписал указ о привлечении белорусских IT-специалистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах привлечения беларусских предпринимателей и специалистов в сфере информационных технологий и инноваций. Они получат возможность находиться на территории Украины до 180 дней в год. Об этом говорится на сайте президента страны.
«Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что IT-эксперты вместе с семьями смогут воспользоваться новыми условими пребывания в Украине при условии, что их иммиграция «отвечает интересам» страны.
Также для развития проекта планируется:
- внедрить пилот по упрощенному оформлению вида на жительство;
- предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков получения вида на жительство без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории;
- сократить до пяти дней срок предоставления разрешений на работу;
- усовершенствовать процедуру регистрации белорусских IТ-специалистов в налоговой.
Ранее власти Польши запустили программу Poland Business Harbour, направленную на релокацию белорусских IT-компаний и специалистов в страну. В рамках проекта предоставляется помощь с офисами, инвесторами и переездом родственников. Инженеры и IT-специалисты смогут воспользоваться ускоренной процедурой получения визы. Кроме того, несколько десятков технологических компаний Польши подготовили специальные предложения о работе для прибывающих белорусских экспертов.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
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