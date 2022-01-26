В «Яндексе» назвали уловки, которые чаще всего используют спамеры в почтовых рассылках

В «Яндексе» составили топ самых популярных уловок, которые используют спамеры при совершении почтовых рассылок. Например, по итогам прошлого года мошенники стали чаще присылать пустые письма с вложенным файлом, который содержит опасный контент.
Список популярных у спамером уловок составили специалисты «Яндекс 360», проанализировав данные своего сервиса за 2021 год.
- Различные выплаты и пособия. Такие уловки получили популярность на фоне проведения кампании по поддержке населения в период пандемии. Письма отправляли от имени крупных предприятий или государственных компаний, в надежде получить доступ к платежным данным адресата.
- Возврат страховых взносов, зачисление денег на электронный кошелек. По аналогии со спам-рассылками писем о выплатах и субсидиях, мошенники пытались получить доступ к персональным данным, в том числе реквизитам банковской карты.
- Пустые письма. Злоумышленники проводили спам-рассылку пустых писем, или писем с бессмысленным набором символов или обычным приветствием. К таким письмам прикрепляли файл, который содержал опасный контент.
- Бесплатные лотерейные билеты. Мошенники рассылали такие билеты и представлялись партнерами лотереи.
В «Яндекс 360» уточнили, что отправляют в спам 55 млн писем ежедневно.
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Фото на обложке: NicoElNino /
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