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В «Яндексе» назвали уловки, которые чаще всего используют спамеры в почтовых рассылках

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В «Яндексе» составили топ самых популярных уловок, которые используют спамеры при совершении почтовых рассылок. Например, по итогам прошлого года мошенники стали чаще присылать пустые письма с вложенным файлом, который содержит опасный контент.

В «Яндексе» назвали уловки, которые чаще всего используют спамеры в почтовых рассылках

Список популярных у спамером уловок составили специалисты «Яндекс 360», проанализировав данные своего сервиса за 2021 год.

  1. Различные выплаты и пособия. Такие уловки получили популярность на фоне проведения кампании по поддержке населения в период пандемии. Письма отправляли от имени крупных предприятий или государственных компаний, в надежде получить доступ к платежным данным адресата.
  2. Возврат страховых взносов, зачисление денег на электронный кошелек. По аналогии со спам-рассылками писем о выплатах и субсидиях, мошенники пытались получить доступ к персональным данным, в том числе реквизитам банковской карты.
  3. Пустые письма. Злоумышленники проводили спам-рассылку пустых писем, или писем с бессмысленным набором символов или обычным приветствием. К таким письмам прикрепляли файл, который содержал опасный контент.
  4. Бесплатные лотерейные билеты. Мошенники рассылали такие билеты и представлялись партнерами лотереи.

В «Яндекс 360» уточнили, что отправляют в спам 55 млн писем ежедневно.

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Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock

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