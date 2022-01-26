В «Яндексе» составили топ самых популярных уловок, которые используют спамеры при совершении почтовых рассылок. Например, по итогам прошлого года мошенники стали чаще присылать пустые письма с вложенным файлом, который содержит опасный контент.

В «Яндексе» назвали уловки, которые чаще всего используют спамеры в почтовых рассылках