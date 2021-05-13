ЦБ РФ намерен объявить популярные уловки биржевых «трейдеров» незаконными

Центральный банк РФ подготовил указание, в соответствии с которым расширится список действий, считающихся манипулированием рынком. Документ с изменениями, вступление в силу которых предполагается в первом полугодии 2022 года, опубликован на сайте ЦБ.

Так, незаконным будет считаться умышленное распространение «любыми способами» информации, побуждающей игроков рынка совершить сделку или отказаться от нее. Данное изменение может заставить, например, «Тинькофф Инвестиции» пересмотреть политику своей социальной сети для инвесторов «Пульс», число пользователей которой насчитывает 1 млн. Однако, мера не коснется профессиональных участников рынка, в частности тех, кто распространяет прогнозы.

Кроме того, запретят неоднократное в течение дня совершение операций, вводящих инвесторов в заблуждение относительно спроса на тот или иной инструмент. Данная мера касается манипуляций с биржевым «стаканом» – когда создается заведомо неисполняемая заявка на покупку или продажу актива.

По мнению регулятора, существующий закон о манипуляции рынком устарел и не описывает современные методы. Вступление в силу нового проекта планируется на первое полугодие 2022 года.

Согласно действующему закону №224-ФЗ, манипулирование рынком является уголовным преступлением, за совершение которого предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

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