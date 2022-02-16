Ultimate Education привлек 500 млн рублей на расширение за счет поглощений

Образовательная компания Ultimate Education закрыла раунд финансирования и получила 500 млн рублей от Vershina Capital и двух family офисов Никиты Мишина и Константина Николаева. Инвесторы суммарно получили 30% в Ultimate Education.

Приоритетные задачи Ultimate Education – войти в число ТОП-5 игроков российского рынка, для чего планируется покупка новых онлайн-школ (в том числе нишевых узкоспециализированных продуктов), а также выход на новые рынки, сообщают представители компании.

Образовательный холдинг намерен также развивать бизнес Юго-Восточной Азии. Уже сейчас часть привлеченных средств пойдет на развитие проекта Genius Education (школа digital-профессий и программирования) в Индонезии.

Проект затем планируется масштабировать с целью занять лидерские позиции в сегменте EdTech региона, в котором наблюдается растущий спрос на представителей ИТ-профессий.

Это относительно новый проект компании, созданный совместно с основателями школы XYZ длясоздателей видеоигр – еще одного проекта Ultimate Education. В образовательный холдинг также входят MAED Academy для маркетологов, Fashion Factory для модных дизайнеров, Psychodemia для психологов и коучей и BangBang Education для графических дизайнеров, а общее число студентов – свыше 70 тыс. человек.

«Развитие онлайн образования в России является приоритетным направлением Vershina Capital, и мы рады стать частью холдинга Ultimate Education, инвестирующего в сильные команды с эффективной бизнес-моделью в быстрорастущих вертикалях онлайн образования», – прокомментировал сделку Андрей Батанов, управляющий партнер, сооснователь Vershina Capital.

В 2021 году выручка холдинга увеличилась вдвое до 700 млн рублей, как рассказал «Ведомостям» управляющий директор Ultimate Education Никита Подлипский. Это позволяет говорить о том, что стратегия компании на стремительно растущем и конкурентном рынке онлайн-образования оправдывает себя.

Хотя некоторые игроки рынка считают, что при конкуренции с такими гигантами, как Skillbox, «Яндекс.Практикум», «Нетология», развитие нишевых продуктов не оправдано с точки зрения маркетинга (требуются крупные параллельные вливания в продвижение нескольких брендов), другие их коллеги инициативу поддерживают.

Основатель агентства Smart Ranking (автора EdTech-рейтинга) Дарья Рыжкова уверена, что развитие через сделки M&A оправдано: «Ultimate Education в первую очередь интересуется проектами с сильными отраслевыми коммьюнити, такими как сообщество дизайнеров у Bang Bang Education. Что разумно: рост стоимости привлечения клиентов становится самой острой проблемой для EdTech-бизнеса. Поэтому большие лояльные клиентские базы, которые холдинг получает в результате этих сделок, это ценный актив».

«Стоимость привлечения клиента в сегменте значительно выросла, наблюдается консолидация рынка крупными игроками, которые могут себе позволить дальнейшее масштабирование через performance каналы. Ultimate Education – новый стратег рынка онлайн-ДПО, наша цель – через объединение нишевых игроков с крупными сообществами и качественным образовательным продуктом построить большой диверсифицированный бизнес, сначала в России и СНГ, затем в Юго-Восточной Азии и Европе», – отмечает Никита Подлипский.

EdTech-направление в целом остается привлекательным для инвесторов. Выручка топ-100 компаний онлайн-образования в третьем квартале 2021 года достигла 19,2 млрд рублей. Это на 90,8% больше, чем в том же квартале 2020 года.

Из материалов Smart Ranking следует, что в 2021 г. на российском EdTech-рынке было заключено 19 сделок на общую сумму более $170 млн. Крупнейшая из них – приобретение фондом Winter Capital совместно с инвестбанком Goldman Sachs и фондом Baring Vostok доли в платформе GetCourse (сумма сделки $50 млн).

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Фото на обложке: Василий Колода / Unsplash