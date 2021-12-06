Ultimate Education купила контрольную долю в онлайн-школе Bang Bang Education

Онлайн-школа Bang Bang Education была основана в 2016 году на базе иллюстраторского агентства Bang! Bang!, созданного Натальей Климчук и Ольгой Морозовой. Из нишевого образовательного проекта с экспертизой в дизайне и иллюстрации Bang Bang Education выросла в онлайн-школу со 136 курсами и более чем 50 тыс. студентов.

В 2021 году Bang Bang Education создали собственную образовательную платформу, войдя в число топ-50 EdTech проектов по версии Smart Ranking по итогам третьего квартала 2021 года.

Оборот школы в 2020 году составил 112 млн рублей, выручка за 2021 год по прогнозу компании составит 193 млн рублей, показав рост более чем на 70% год к году. Прибыль школы составляет 10-15% от оборота.

В рамках партнерства с Ultimate Education Климчук и Морозова планируют усовершенствовать бизнес-процессы, усилить направление разработки, увеличить оборот и масштабироваться. После покупки Климчук и Морозова сохраняют долю в компании и продолжат работать над проектом.

Образовательный холдинг Ultimate Education основан инвестиционной компанией Ultimate Capital. Ultimate Education объединяет образовательные концепции с более чем 300 программами по 5 направлениям: дизайн и визуальная культура, маркетинг, геймдев, психология и fashion.

В холдинг входят такие компании как Bang Bang Education, MAED Academy, Fashion Factory, XYZ и Psychodemiа. Совокупное число студентов Ultimate Education превышает 70 тыс. человек.

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