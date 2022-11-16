Илон Маск поставил сотрудникам Twitter ультиматум — принять новую культуру компании или уволиться

Илон Маск поставил ультиматум сотрудникам Twitter – принять новую «хардкорную культуру» компании или уволиться. Тем, кто выберет второй вариант, пообещали выходное пособие в размере трех ежемесячных окладов.

Письмом, в котором новый владелец Twitter Илон Маск ставит условие сотрудникам компании, эти же сотрудники поделились с The Washington Post.

В электронном письме предлагается нажать на кнопку «да», если сотрудник готов стать частью «нового Twitter». Нового в этом случае означает изменившегося в сторону «хардкорной культуры». Тем, кто не нажал кнопку «да», предложено уволиться с выходным пособием в размере трех ежемесячных окладов.

Такой ультиматум приведет к очередной волне увольнений в Twitter, полагает газета. Илон Маск уже уволил 50% сотрудников компании после того, как стал ее владельцем и генеральным директором.

Business Insider ранее сообщил, что сотрудники Twitter дали новому руководителю прозвище Элмо – в честь персонажа «Улицы Сезам», который хотел быть везде и сразу.

Фото на обложке: sm.mashable