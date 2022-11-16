Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск поставил сотрудникам Twitter ультиматум — принять новую культуру компании или уволиться

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск поставил ультиматум сотрудникам Twitter – принять новую «хардкорную культуру» компании или уволиться. Тем, кто выберет второй вариант, пообещали выходное пособие в размере трех ежемесячных окладов.

Илон Маск поставил сотрудникам Twitter ультиматум — принять новую культуру компании или уволиться

Письмом, в котором новый владелец Twitter Илон Маск ставит условие сотрудникам компании, эти же сотрудники поделились с The Washington Post.

В электронном письме предлагается нажать на кнопку «да», если сотрудник готов стать частью «нового Twitter». Нового в этом случае означает изменившегося в сторону «хардкорной культуры». Тем, кто не нажал кнопку «да», предложено уволиться с выходным пособием в размере трех ежемесячных окладов.

Такой ультиматум приведет к очередной волне увольнений в Twitter, полагает газета. Илон Маск уже уволил 50% сотрудников компании после того, как стал ее владельцем и генеральным директором.

Business Insider ранее сообщил, что сотрудники Twitter дали новому руководителю прозвище Элмо – в честь персонажа «Улицы Сезам», который хотел быть везде и сразу.

Фото на обложке: sm.mashable

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Day One Ventures вложит $2 млн в стартапы уволенных из Twitter и Meta сотрудников
  2. 2 Маск уволил двоих IT-специалистов за несогласие с его мнением
  3. 3 Илон Маск рассказал о планах превратить Twitter в банк
  4. 4 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
  5. 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 ноября 2022

Акселератор для социальных проектов Москвы

20 ноября 2022

Олимпиада по программированию для школьников «Технокубок»

21 ноября 2022

Всероссийский конкурс «Start-up СПбГУ — 2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ