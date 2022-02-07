Российская Softline купила индийского разработчика облачных решений Umbrella Infocare

В основанной в 2012 году в Дели компании Umbrella Infocare работает 200 человек. Компания обладает квалификацией в области Amazon Web Services (AWS) и решений Citrix.

«Благодаря этому приобретению Softline Group получает возможность предоставлять услуги AWS Managed Services своим клиентам в Индии и по всему миру», — отмечено в релизе покупателя.

В Индии среднегодовой совокупный темп роста на рынке публичных облачных услуг в пятилетку, завершающуюся в 2025 году, согласно прогнозам IDC, составит 21,5%.

В 2021 году Softline приобрела индийскую IT-компанию Embee, лидера по предоставлению облачных решений Microsoft в стране.

Softline начала скупать IT-компании после IPO. Как пояснял основатель Softline Group Игорь Боровиков, эмитент пообещала новым инвесторам, что будет вкладывать большую часть из капитала в размере $400 млн, привлеченных в ходе IPO, в стратегические и целевые слияния и поглощения.

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Фото на обложке: pexels.com