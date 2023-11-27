Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

От сердечного приступа скончался старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев. Ему было 42 года.

Как разъяснили в пресс-службе, по предварительному заключению медиков, причиной смерти стал сердечный приступ.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Николай Васев», — говорится в сообщении Сбербанка.

Николай Васев работал в организации в течение 12 лет. В компании отметили, что он «фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента.

В качестве успешных проектов Сбербанк называет «Домклик» и «Фабрику сделок».

В должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев занимался изменением модели бизнеса «Сбербанка» на клиентоцентричную.

Фото на обложке: Сбербанк