Российский рынок «умных» колонок вырос на 70% в первом полугодии

Российский рынок «умных» колонок вырос на 70% за первое полугодие 2022-ого. В штуках продажи увеличились до 780 тыс. устройств – это рекорд, а в деньгах – до 6 млрд рублей. При этом средний чек на покупку девайса снизился.

О росте продаж «умных» колонок сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Аналитику строили на данных о продажах в магазинах сети.

По итогам первого полугодия 2022 года продажи «умных» колонок выросли на 70% в количественном выражении – до 780 тыс. штук, и в денежном – до 6 млрд рублей. Средний чек в то же время снизился на 7,7 тыс. рублей, или 11%.

«По объемам продаж категория далека от насыщения, имеет потенциал для развития и проникновения в еще большее количество российских домохозяйств», – отметил руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

Самой популярной у россиян моделью «умной» колонки стала «Станция Лайт» от «Яндекса». В целом устройства от «Яндекса» стали лидерами продаж в категории и заняли топ-5. На шестом месте расположилась «Капсула Мини» от VK.

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