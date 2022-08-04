Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский рынок «умных» колонок вырос на 70% в первом полугодии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский рынок «умных» колонок вырос на 70% за первое полугодие 2022-ого. В штуках продажи увеличились до 780 тыс. устройств – это рекорд, а в деньгах – до 6 млрд рублей. При этом средний чек на покупку девайса снизился.

Российский рынок «умных» колонок вырос на 70% в первом полугодии

О росте продаж «умных» колонок сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». Аналитику строили на данных о продажах в магазинах сети.

По итогам первого полугодия 2022 года продажи «умных» колонок выросли на 70% в количественном выражении – до 780 тыс. штук, и в денежном – до 6 млрд рублей. Средний чек в то же время снизился на 7,7 тыс. рублей, или 11%.

«По объемам продаж категория далека от насыщения, имеет потенциал для развития и проникновения в еще большее количество российских домохозяйств», – отметил руководитель бизнес-юнита «Развлечения и гаджеты» «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков.

Самой популярной у россиян моделью «умной» колонки стала «Станция Лайт» от «Яндекса». В целом устройства от «Яндекса» стали лидерами продаж в категории и заняли топ-5. На шестом месте расположилась «Капсула Мини» от VK.

Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Вместо Web 3.0 у нас будет Web 2.5 — что тормозит переход к новому интернету
  2. 2 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
  3. 3 Инвестиции в проекты будущей мобильности. Верят ли сегодня инвесторы в цифровые дороги?
  4. 4 Одна ошибка приводит к многомиллионным потерям на большинстве «умных» производств. Как ее избежать?
  5. 5 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2022

GLOBAL GATE

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

Все ВОЗМОЖНОСТИ