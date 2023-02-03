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Ученые Крымского университета создали «умный» электронный замок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ученые Крымского федерального университета разработали «умный» электронный замок с собственным программным обеспечением, не привязанным к зарубежному ПО и облачным сервисам. Устройство будет востребовано в гостиницах, общежитиях, образовательных учреждениях и офисах, считают создатели.

Ученые Крымского университета создали «умный» электронный замок

О разработке сотрудников Крымского федерального университета RB.RU рассказал представитель Минобрнауки России.

Электронный ключ заменяет пропуск и кодируется для доступа в определенные помещения на заданный период времени. Идентификационные номера замков вписываются в ключ – вся система управляется собственным программным обеспечением.

Авторы проекта отметили, что их разработка не привязана к иностранному ПО и облачным сервисам, ее можно интегрировать в любую систему контроля и управления доступом. Замок отличается низким энергопотреблением в 30-50 микроампер в режиме сна.

«Этот показатель находится на уровне лучших иностранных разработок на данный момент, поскольку большинство подобных устройств потребляет 70-100 микроампер. И мы продолжаем работу по его улучшению», – рассказал автор проекта Владимир Овчаренко.

Разработка собственной материнской платы позволила сделать устройство в два раза дешевле аналогов. Создатели планируют добавить в систему мониторинг использования ключа с помощью технологии BLE.

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