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Стало известно о пятом полностью излечившимся от ВИЧ человеке

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Популярный в мире научный журнал сообщил о пятом в истории полностью излечившимся от ВИЧ человеке. Это 53-летний мужчина из Германии, который перенес трансплантацию стволовых клеток в 2014 году. Признаки активного заболевания вирусом пропали у него в 2019 году.

Стало известно о пятом полностью излечившимся от ВИЧ человеке

О пятом в истории случае полного излечения от ВИЧ рассказал научный журнал Nature Medicine. Ученые опубликовали результаты исследования, в которых говорится о перенесенной 53-летним мужчиной из Германии трансплантации стволовых клеток. 

Операция прошла в 2014 году, а в 2019 году у мужчины уже не было найдено ни одного активного признака заболевания ВИЧ. В том же 2019 году мужчина, которого прозвали «дюссельдорфским пациентом», перестал принимать лекарства от ВИЧ.

Врач пациента Бьорн-Эрик Оле Йенсен подтвердил, что ВИЧ полностью вылечен, а не перешел в стадию длительной ремиссии.

Первым человеком, полностью излечившимся от ВИЧ, был Тимоти Рэй Браун, который поборол вирус в 2009 году. Все пациенты, в том числе «дюссельдорфский», перенесли трансплантацию стволовых клеток.

По данным ООН, ВИЧ страдают 38,4 млн человек по всему миру.

Фото на обложке: sfam_photo / Shutterstock

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