В Италии разблокировали чат-бот ChatGPT

В Италии спустя месяц после блокировки возобновил работу чат-бот ChatGPT американской компании OpenAI. Компания исполнила все требования со стороны итальянских властей.

OpenAI внесла изменения в соответствии с требованиями ведомства по защите персональных данных, пишет The Verge.

Компания опубликовала новую форму для пользователей из ЕС для удаления персональных данных в соответствии с европейским Общим регламентом защиты данных (GDPR).

В заявлении OpenAI также говорится о новой системе для проверки возраста пользователей при регистрации в Италии.

Италия в конце марта 2023 года запретила интернет-пользователям доступ к нейросети ChatGPT. Национальный регулятор обвинил компанию OpenAI – разработчика ChatGPT – в нарушении сохранности конфиденциальных данных.

В ведомстве заявили, что ChatGPT будет запрещена до выполнения компанией OpenAI закона Евросоюза о защите персональных данных. OpenAI грозил штраф в размере 20 млн евро или 4% от годового мирового оборота за неисполнение требований.

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