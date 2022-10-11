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Ссылка дня: документ-шаблон для разблокировки стартапа в штате Делавэр

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Управляющий партнер Grayver Law Group Леонард Грайвер опубликовал документ-шаблон, который поможет связанным с Россией американским стартапам избежать блокировки в штате Делавэр. Шаблон успешно используется почти для всех ситуаций.

Ссылка дня: документ-шаблон для разблокировки стартапа в штате Делавэр

Леонард Грайвер опубликовал документ в группе YCombinator в социальной сети. Скачать шаблон можно по ссылке.

Грайвер отметил, что шаблон ходатайства с просьбой снять с компании блокировку в Делавэре можно использовать почти во всех ситуациях. «Это не значит, что он подходит для любого случая, но, надеюсь, будет полезен», – написал Грайвер.

После начала спецоперации многие зарегистрированные в штате Делавэр компании с российскими корнями столкнулись с трудностями – с ними перестали работать местные фирмы и агенты. Часть стартапов попали под блокировку в штате из-за того, что у одного из основателей есть российское гражданство или регистрация.

Фото на обложке: Real Window Creative / Shutterstock

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