Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Крупнейший в мире продавец спорттоваров Under Armour планирует вернуться в Россию

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский продавец спортивной одежды и обуви Under Armour планирует вернуться в Россию в 2022 году. Первая попытка «камбэка» провалилась из-за проблем местного продавца.

Крупнейший в мире продавец спорттоваров Under Armour планирует вернуться в Россию

Компания планирует открывать магазины с новым партнером и ищет локации в московских торговых центрах, сообщил «Коммерсантъ».

Участники рынка предполагают, что новым партнером по развитию розницы может стать оптовая компания Lestate, которая уже работает с брендом и развивает сеть Sport Point, где продается Under Armour.

Однако не исключено, что производитель станет развивать розницу в России самостоятельно.

В первый раз Under Armour попробовал запустить собственные магазины в 2017 году, тогда первую точку в столице открыла «Востокинвест». За два года она смогла открыть 15 магазинов, но позднее столкнулась с проблемами.

Собеседники «Ведомостей» связывали сложности Under Armour с деятельностью «Востокинвеста». Закупки, ассортимент, товарные остатки — все это вызывало вопросы, заявил собеседник газеты в крупном торговом центре, где раньше находился магазин Under Armour. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что рост сети был слишком агрессивным, ставки аренды высокими, а в России при этом все больше спортивной одежды и обуви начинало продаваться онлайн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Страница Under Armour на Facebook

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский сервис для дальнобойщиков Fura вышел на рынок США
  2. 2 Платформа для оценки техспециалистов от армянских разработчиков CodeSignal получила $50 млн в серии C
  3. 3 Смарт-решение для фастфуда: компьютерное зрение контролирует выполнение заказов навынос
  4. 4 Электромобиль экс-сотрудника Илона Маска обогнал Tesla по дальности езды
  5. 5 FinTech-стартап с российскими корнями Collectly привлек $3 млн
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 сентября 2021

Питч-сессия «DigitalHealth»

19 сентября 2021

Raifhack DS — онлайн-хакатон от Райффайзенбанка

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма