Крупнейший в мире продавец спорттоваров Under Armour планирует вернуться в Россию

Американский продавец спортивной одежды и обуви Under Armour планирует вернуться в Россию в 2022 году. Первая попытка «камбэка» провалилась из-за проблем местного продавца.

Компания планирует открывать магазины с новым партнером и ищет локации в московских торговых центрах, сообщил «Коммерсантъ».

Участники рынка предполагают, что новым партнером по развитию розницы может стать оптовая компания Lestate, которая уже работает с брендом и развивает сеть Sport Point, где продается Under Armour.

Однако не исключено, что производитель станет развивать розницу в России самостоятельно.

В первый раз Under Armour попробовал запустить собственные магазины в 2017 году, тогда первую точку в столице открыла «Востокинвест». За два года она смогла открыть 15 магазинов, но позднее столкнулась с проблемами.

Собеседники «Ведомостей» связывали сложности Under Armour с деятельностью «Востокинвеста». Закупки, ассортимент, товарные остатки — все это вызывало вопросы, заявил собеседник газеты в крупном торговом центре, где раньше находился магазин Under Armour. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что рост сети был слишком агрессивным, ставки аренды высокими, а в России при этом все больше спортивной одежды и обуви начинало продаваться онлайн.

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Фото: Страница Under Armour на Facebook