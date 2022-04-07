Bloomberg спрогнозировал двукратный рост безработицы в России

Безработица в России по итогам 2022 года может вырасти более чем вдвое и превысить 9% впервые за десятилетие, пишет Bloomberg. Под угрозой находятся около 2 млн рабочих мест.
Безработица в России по итогам 2022 года может вырасти более чем вдвое по сравнению с первым кварталом и превысит 9% впервые за десять лет, сообщил Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.
«Это напоминает начало 90-х, когда начались реформы и закрывались заводы», — отметил профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.
Около 2 млн рабочих мест в России могут оказаться под угрозой в 2020 году, пишет агентство со ссылкой на данные Центра стратегических разработок. При этом в конце февраля 2022 года в России насчитывалось чуть более 3 млн безработных, что было почти рекордно низким показателем.
Под давлением властей компании могут прибегать к сокращению зарплат, неполному рабочему дню или неоплачиваемому отпуску вместо увольнений. Многие иностранные компании, объявившие о планах покинуть Россию, пока продолжают выплачивать зарплату сотрудникам.
«Прямые увольнения могут стать повсеместными только по мере того, как санкции станут восприниматься как более продолжительные. В результате рост безработицы может быть более постепенным, а пик может быть ниже, чем мы могли бы ожидать при экономическом шоке такого масштаба», — считает аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
Наряду с инфляцией безработица в настоящее время является главным страхом россиян, свидетельствуют данные ВЦИОМ. У предприятий, ориентированных на потребителя, не будет иного выбора, кроме как сокращать численность сотрудников и приспосабливаться к сокращающемуся спросу, пишет агентство.
Отмечается, что наибольшие сложности будут испытывать самые развитие регионы с технологичными производствами, такие как Калуга или Калининградская область, где собирались автомобили Volkswagen и Mercedes.
Фото на обложке: Photo Smoothies /
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