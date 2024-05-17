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Суд арестовал российские активы UniCredit Bank на €462 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд арестовал российские активы UniCredit Bank на общую сумму свыше €462 млн. Обеспечительные меры приняты по иску учрежденной «Газпромом» и «Русгаздобычей» компании «Русхимальянс».

Суд арестовал российские активы UniCredit Bank на €462 млн

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял обеспечительные меры по судебному делу к UniCredit Bank AG. Об этом сообщил «Интерфакс». 

Арест наложен на имущество АО «Юникредит Банк» и UniCredit Bank AG (Мюнхен), общая сумма арестованных активов составляет €462,6 млн.

Обеспечительные меры приняты по иску компании «Русхимальянс», учрежденной «Газпромом» и «Русгаздобычей». Исковое заявление было подано в августе 2023 года, сумма требований составила 45,7 млрд рублей.

По данным Reuters, UniCredit и другие банки выступали поручителями по мультикорпоративному контракту на строительство комплекса в Усть-Луге. Банки отказались исполнять обязательства, потому что платеж российской компании мог нарушить санкции Евросоюза.

Фото на обложке: MDart10 / Shutterstock

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