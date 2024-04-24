В кофематы Unicum встроят голосового помощника

Группа компаний Uvenco работает над внедрением голосового ассистента в новую кофемашину Nero Professional. На старте проекта их будут использовать в микромаркетах Self, узнал «Коммерсантъ».

Компания на hh.ru ищет инженера-разработчика встраиваемых систем. Ему предстоит разработать микрофонную решетку (систему из нескольких микрофонов, используются, в частности, в умных колонках). В вакансии также упоминается внедрение в автоматы лицевой биометрии.

Разработка ведется на субсидии Минпромторга, но ее размер группа не раскрыли. В Uvenco не сообщили также, какого именно голосового ассистента планируется встраивать в автоматы.

В группу компаний входит вендинговый оператор Uvenco, сеть микромаркетов самообслуживания Self и завод по производству торговых автоматов Unicum.

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