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В России разработали прибор для быстрой диагностики скрытых дефектов автомобилей

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Входящий в «Ростех» холдинг «Швабе» разработал и запатентовал устройство, с помощью которого можно выявлять скрытые дефекты, оставшиеся после удара и деформации кузова машины с пробегом, а также анализировать ее ремонтную историю.

В России разработали прибор для быстрой диагностики скрытых дефектов автомобилей

Основной принцип действия прибора заключается в импульсном воздействии на поверхность детали с помощью тепловизора, который выявляет неоднородности тепловых полей и, таким образом, обнаруживает скрытые повреждения кузова машины. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как уточняется, разработка состоит из двух камер для мониторинга, подсветки, преобразователя сигналов, блоков управления и оценки, оснащена компьютером для обработки полученных данных.

По мнению экспертов госкорпорации, устройство найдет широкое применение в автосервисах, дилерских центрах и СТО, а также среди оценщиков, страховщиков и полировщиков, контролирующих качество покрасочных работ.

«Техническое решение, разработанное специалистами «Швабе», не имеет сегодня аналогов на рынке. Устройство в значительной степени повысит качество контроля за состоянием кузовных деталей авто. В перспективе реализация проекта способна вывести диагностику транспортных средств на новый уровень, снизив таким образом риск при покупке машины с пробегом получить «кота в мешке», — пояснил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Стоимость и сроки запуска устройства в серийное производство пока неизвестны.

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Фото: «Ростех»

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