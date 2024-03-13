Unilever в России получила права на «Чистую линию» и «Черный жемчуг»

Российская структура Unilever получила права на часть марок в стране, ранее принадлежавших зарубежным структурам концерна. Это должно облегчить возможные судебные споры, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о марках косметических средств «Бархатные ручки», «Черный жемчуг», «Чистая линия», средств для зубов «Лесной бальзам», мороженого Ekzo, «Инмарко».

Российское подразделение сможет защищать их использование на территории страны. Кроме того, это позволит упростить управление рисками, например, в случае выявления контрафакта, добавили в компании.

По словам экспертов, в последнее время участники российского рынка стали чаще подражать известным брендам и пытаются досрочно снять правовую охрану иностранных товарных знаков.

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