«Юнилевер Русь» сменила название на «Арнест юнирусь»

«Новое название — это логичный шаг, который отражает изменения, произошедшие в 2024 году. Став российской компанией, мы открываем для себя новые возможности взаимодействия с нашими потребителями и партнерами <..>. Приоритетами компании остаются выпуск высококачественной продукции, развитие инноваций и перезапуск экспортных направлений», — отметила гендиректор «Арнест юнирусь» Елена Тябутова.





Скриншот с сайта Роспатента, фото: Русбейс





В компании уточнили, что «Арнест юнирусь» продолжит выпуск продукции своих брендов «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Лесной бальзам», Camay, «Золотой стандарт», «Магнат» и многих других. Товары производятся на пяти предприятиях, расположенных на территории России.

Unilever продала свой российский и белорусский бизнес в октябре 2024 года производителю «Дихлофоса» — компании «Арнест». Сумма сделки официально не раскрывалась, однако газета Financial Times сообщила, что Unilever продала свой бизнес в России за €520 млн (55,38 млрд рублей по курсу Центробанка на 11 октября 2024 года).

При этом экспорт своих товаров в Россию и импорт из нее Unilever приостановила еще в марте 2022 года, а в июне 2024 начала русифицировать названия своих брендов.

В конце декабря «Арнест» создал новое АО для владения выкупленным у Unilever бизнесом — новым собственником ООО «Юнилевер Русь» вместо ООО «Арнест Менеджмент» стало созданное в декабре АО «Группа арнест».

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