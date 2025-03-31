Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

«Юнилевер Русь» сменила название на «Арнест юнирусь»

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
«Юнилевер Русь» сменила название на «Арнест юнирусь» и обновила свой логотип, рассказали Русбейс в пресс-службе компании. С конца 2024 года все бывшие активы Unilever в России и Белоруссии принадлежат АО «Группа Арнест».
«Юнилевер Русь» сменила название на «Арнест юнирусь»
  1. Новости

«Новое название — это логичный шаг, который отражает изменения, произошедшие в 2024 году. Став российской компанией, мы открываем для себя новые возможности взаимодействия с нашими потребителями и партнерами <..>. Приоритетами компании остаются выпуск высококачественной продукции, развитие инноваций и перезапуск экспортных направлений», — отметила гендиректор «Арнест юнирусь» Елена Тябутова.

Скриншот с сайта Роспатента, фото: Русбейс

В компании уточнили, что «Арнест юнирусь» продолжит выпуск продукции своих брендов «Чистая линия», «Черный жемчуг», «Бархатные ручки», «Лесной бальзам», Camay, «Золотой стандарт», «Магнат» и многих других. Товары производятся на пяти предприятиях, расположенных на территории России.

  • Unilever продала свой российский и белорусский бизнес в октябре 2024 года производителю «Дихлофоса» — компании «Арнест». Сумма сделки официально не раскрывалась, однако газета Financial Times сообщила, что Unilever продала свой бизнес в России за €520 млн (55,38 млрд рублей по курсу Центробанка на 11 октября 2024 года).
  • При этом экспорт своих товаров в Россию и импорт из нее Unilever приостановила еще в марте 2022 года, а в июне 2024 начала русифицировать названия своих брендов.
  • В конце декабря «Арнест» создал новое АО для владения выкупленным у Unilever бизнесом — новым собственником ООО «Юнилевер Русь» вместо ООО «Арнест Менеджмент» стало созданное в декабре АО «Группа арнест».

Фото на обложке: Peter Bueno / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме