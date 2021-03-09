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Unilever уберет слово «нормальный» на упаковках с косметикой

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Один из крупнейших мировых производителей косметики и бытовой химии Unilever объявил об отказе от слова «нормальный» на упаковках для своей продукции. В рамках новой стратегии Positive Beauty компания решила не применять такое прилагательное для описания волос или кожи.

Unilever уберет слово «нормальный» на упаковках с косметикой

«Решение отказаться от “нормального” — это один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы бросить вызов узким идеалам красоты, поскольку мы работаем над тем, чтобы выступать за более инклюзивное видение красоты», — пояснили представители производителя. 

Изменения коснутся упаковок для брендов красоты и личной гигиены от Unilever, включая Dove, Lifebuoy, Axe и Sunsilk. Также впредь компания не будет «изменять цифровым способом форму тела, размер, пропорции или цвет кожи человека в рекламе своего бренда, а также увеличит количество рекламных объявлений, в которых изображены люди из различных групп, которые недостаточно представлены».

Новая концепция производителя была утверждена после проведенного собственного исследования, в котором приняли участие 10 тысяч из Бразилии, Китая, Индии, Индонезии, Нигерии, Саудовской Аравии, Южной Африки, Великобритании и США. Оно показало, что семь из десяти человек считают, что слово «нормальный» на упаковке продуктов или в рекламе оказывает негативное влияние.

По данным компании, ежедневно косметическими продуктами и средствами личной гигиены от Unilever пользуется один миллиард человек по всему миру.

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Фото:  BYonkruud / Shutterstock

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